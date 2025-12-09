『哀れなるものたち』のヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンが再タッグ、『ミッドサマー』のアリ・アスターや『パラサイト 半地下の家族』製作陣も加わった注目作『ブゴニア』が、2026年2月13日より日本公開となることがわかった。配給はギャガ。 (C)2025 FOCUS FEATURES LLC. 韓国の伝説的カルト映画『地球を守れ！』（2003）を、これ以上ないほど現代的なエンターテインメントへとアップデ