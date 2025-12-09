【エルサレム共同】イスラエル首相府は8日、ネタニヤフ首相が29日にトランプ米大統領と会談すると表明した。イスラエルメディアは会談場所について、米南部フロリダ州にあるトランプ氏の私邸の可能性が高いと伝えた。米政権はパレスチナ自治区ガザ情勢に関する協議を仲介するエジプトのシシ大統領の同席を計画しているという。イスラエルとイスラム組織ハマスが合意したガザ和平計画は、ハマスの武装解除を目指す第2段階への移