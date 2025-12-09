2026 年放送予定のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・秀長が主人公のサクセスストーリーです。この秀長について、歴史系YouTuberのミスター武士道さんは、「兄をよく補佐し、その覇業を支えた人物」と語ります。そこで今回は、ミスター武士道さんの著書『マンガと図解と地図でわかる!豊臣秀長 徹底解説』から一部を抜粋し、ご紹介します。【画像】豊臣（木下・羽柴）家の家系図* * * * * * *二人の父親は？秀吉と秀長