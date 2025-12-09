合成ダイヤモンド産業大会が6日、河南省鄭州市で開催され、その中で「2025合成ダイヤモンド産業発展報告」が発表された。同報告によると、2030年、中国における合成ダイヤモンドの市場規模は1000億元（約22兆円）を超える見込みだ。同報告は、「現時点で、世界の合成ダイヤモンド原石の生産能力は約4000万カラット、そのうち中国の生産能力は約2520万カラットで約63％を占め、中国は世界の合成ダイヤ生産の中核的存在だ」との見方