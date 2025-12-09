多くのユーザーリクエストに応えた一部改良を実施ホンダは2025年11月7日、「オデッセイ」に一部改良を実施しました。気になる納期やユーザーから反響などについて、首都圏のホンダディーラーに問い合わせしてみました。ホンダの「新“7人乗り”最高級ミニバン」登場で販売店の反響は!?【画像】超カッコいい！ これがホンダの高級ミニバン「“新”オデッセイ」です！ 画像で見る（30枚以上）初代オデッセイは、今から30年以上