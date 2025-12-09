【ニューヨーク共同】英ロックバンド、ビートルズのメンバーだったジョン・レノン＝当時（40）＝が米ニューヨークで射殺されて45年となった8日、現場近くの記念広場に多くのファンが集まり追悼する集会が開かれた。トランプ政権下の米国で党派対立が深まり政治的暴力もまん延する中、参加者は「愛と平和」を願いながらビートルズのナンバーを合唱した。氷点下の寒空の下、現場に近いマンハッタン・セントラルパークの広場「ス