【ニューヨーク＝木瀬武】８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比２１５・６７ドル安の４万７７３９・３２ドルだった。ハイテク株を除く幅広い銘柄が売られた。値下がりは２営業日ぶり。４万８０００ドル前後の高値圏で推移していることなどから、利益確定の売りが優勢となった。長期金利が上昇していることも嫌気された。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３２・２３ポイント