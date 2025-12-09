今月３日に自身のＳＮＳで結婚と第１子妊娠を報告した元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が９日までに自身のＳＮＳを更新し、結婚発表後初となった番組出演についてつづった。７日放送のＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した松村。インスタグラムで「サンデージャポンありがとうございました発表後初の生放送でドキドキでしたが温かい皆様に助けていただきました私なんかの為に生