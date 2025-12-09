NY株式8日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均47739.32（-215.67-0.45%） S＆P5006846.51（-23.89-0.35%） ナスダック23545.91（-32.22-0.14%） CME日経平均先物50585（大証終比：-5-0.01%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも反落。ＩＴ・ハイテク株は買い先行で始まったものの、次第に売りに押された。今週のＦＯＭＣを前に様子見の雰囲気も強い。 市場では追