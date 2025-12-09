ドル円、１５６円近くまで買い戻しＦＯＭＣ控えたドル高のほか、青森県沖の地震で円安も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は東京時間に１５４円台に再び値を落としていたものの、ＮＹ時間に入って１５６円近くまで買い戻される展開。青森県沖で発生した地震で、津波警報が出たことから、円安の反応も見られていた。 ドル円は１１月下旬からの下げは一服しているものの、１６０円に向けて買い戻しを強める雰