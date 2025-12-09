北海道・大雪山系白雲（はくうん）岳（２２３０メートル）山頂付近で、約３０００年前の縄文晩期に使われた黒曜石の矢じりなど約８０点の石器を、北海道大総合博物館の中沢祐一准教授（考古学）らの研究グループが発見した。動物の皮をなめす石器も見つかっており、研究グループは今後、縄文人が山に入った目的などを詳しく調べる。石器が見つかったのは、標高約２１００メートルの「白雲岳小泉岳遺跡」。遺跡の存在自体は大正