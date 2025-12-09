【ハノイ共同】米海軍の巡洋艦ロバート・スモールズと強襲揚陸艦トリポリが南シナ海に面するベトナム中部ダナンに到着し、8日夜に式典が開かれた。今年はベトナム戦争終結から50年と、両国の国交正常化から30年。米国は節目の訪問で和解を演出した。南シナ海の島々の領有権を主張する中国をけん制する狙いもある。米軍幹部は訪問に際しコメントを発表し、自由で開かれたインド太平洋の推進に言及。「平和や経済安全保障という