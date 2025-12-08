中国発のジュエリーブランド「イヴミン（YVMIN）」が、日本初の単独ポップアップを「ヌビアン（NUBIAN）」で開催する。期間は梅田店が12月10日から16日までで、原宿店が12日から18日まで。【画像をもっと見る】イヴミンは、「身体」「オブジェ」「感情」の関係性を探求し、ジュエリーを単なる装飾品ではなく、コンセプチュアルなアートピースとして再定義することをコンセプトに展開。彫刻的で実験的なフォルムにユーモアと毒