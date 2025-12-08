「ギャップ（GAP）」が、ANI、Bose、SHINCOの3人からなるラップグループ「スチャダラパー」とのコラボレーション第2弾を12月13日に発売する。ギャップの公式オンラインストアおよび心斎橋店、新宿フラッグス店で取り扱う。【画像をもっと見る】ギャップとスチャダラパーは2023年に初めてコラボレーションを発表。今回はギャップが日本に上陸した1995年当時のアーチ型のブランドロゴを摸し、フロントに「SDP」、バックプリント