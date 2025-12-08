「シャネル（CHANEL）」が、安藤サクラをファッションおよびウォッチ＆ファイン ジュエリー アンバサダーに起用した。【画像をもっと見る】安藤は2007年のデビュー以降、映画やテレビドラマなどの映像を中心に、日本を代表する実力派俳優として幅広く活動。「百円の恋」や「0・5ミリ」「かぞくのくに」「怪物」「万引き家族」など40本以上の作品に出