篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、小関裕太・柏木悠（超特急）・新納慎也・宇梶剛士をはじめ、高岸宏行（ティモンディ）・星乃夢奈・中島ひろ子・ベンガルの出演が決定！本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）