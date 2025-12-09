あす12月10日（水）よる10時〜最終回を放送桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。最終回の放送を前に、北村一輝がクランクアップ！本作の撮影の感想を語った。北村が演じたのは八神製薬社長・八神慶志。物語の序盤は娘の結以（桜田ひより）にGPSをつけて監視するなど謎めいた言動が目立ったが、中盤で結以の出生の秘密が明かされると、慶志がこれまで抱えていた苦悩に