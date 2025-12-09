8日午後11時15分ごろ、青森県で震度6強を観測した地震で、気象庁は北海道から福島県にかけての広い地域で津波注意報を発表していましたが、午前6時20分、気象庁は津波注意報をすべて解除しました。また、この地震にともない、初めてとなる「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されています。この情報は、大規模な地震がおきる可能性が、平時より相対的に高まっていることを示す情報です。国は事前の避難は求めませんが、今後1