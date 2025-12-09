¡þÂîµåWTT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡Ê10Æü¡Á14Æü¡¢¹á¹Á¡ËÂîµå¤ÎWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤¬10Æü¤«¤é³«Ëë¡£8Æü¤Ë¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê16¿Í¤¬½¸¤¦º£Âç²ñ¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¡¢Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¤Î6Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¤¤¤­¤Ê¤êÃæ¹ñ¤Î蒯ÒØÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Î¾¼Ô¤Ïº£Ç¯1ÅÙÂÐÀï¤·¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤¬1-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¥ËÜÁª¼ê