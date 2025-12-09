NHKは、次期会長に井上樹彦副会長が昇格する人事を決めたと発表しました。18年ぶりのNHK出身の会長となります。次期会長への就任が決まったのは、現在、副会長を務める井上樹彦氏です。井上氏は68歳で、報道局で政治部長や編成局長などを務め、おととし2月から副会長として稲葉会長を補佐してきました。NHK内部からの会長起用は、2005年から3年間会長を務めた橋本氏以来です。人選にあたったNHKの経営委員会の古賀委員長は、12人の