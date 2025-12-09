2024年公開の土屋太鳳主演映画『マッチング』の続編『マッチング TRUE LOVE』が、2026年に公開されることが決定。最新作では、土屋、共演の佐久間大介（Snow Man）、原作・脚本・監督の内田英治が再集結し、南の島のリゾートホテルを舞台に、狂気のマッチングツアーが描かれる。【写真】前作でマッチングしたくなさすぎる男を演じた“ヤバい目”の佐久間大介映画『マッチング』は、恋愛を始めたい人にとって一般的なツールとな