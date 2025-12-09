篠原涼子が主演する2026年1月期の新ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）に、刑務官キャストとして小関裕太、柏木悠、新納慎也、宇梶剛士、高岸宏行、星乃夢奈、中島ひろ子、ベンガルの出演が決定した。【写真】知英・高橋努・河内大和ら個性派俳優が『パンチドランク・ウーマン』に出演決定本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きて