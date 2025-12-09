アーティストのこっちのけんとが、現在公開中の映画『ズートピア２』で、日本のためだけに作られたオリジナルキャラクターである、たぬきのニュースキャスターの“ケント田貫”の声を担当していることが発表された。【写真】気付いた？堂本光一も『ズートピア２』にカメオ出演5日に日本公開され、初日興行収入が4億1267万円を記録し、金曜初日の作品として、洋画アニメーション歴代NO.1とディズニー＆ピクサー・アニメーショ