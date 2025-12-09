マネジメント事務所が発表女子ゴルフの菊地絵理香（ミネベアミツミ）が第一子を出産した。8日、マネジメント事務所が発表。シード権を持ちながら今季は公式戦に出場していなかった。マネジメント事務所は第一子を出産した菊地について、「母子ともに健康で、現在は静養しながら安定した日々を過ごしております」と説明した。さらに今後についても言及。「今後の競技活動および復帰時期につきましては、本人の体調および家庭