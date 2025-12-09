反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務める2026年1月14日スタートのドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）に、木竜麻生と福本莉子の出演が決定した。木竜は謎の失踪を遂げたヒロイン役、福本は主演トリオの青春回収に巻き込まれるカフェ店員役を務める。【写真】木竜麻生、福本莉子それぞれの場面カットが公開本作は、『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた大ヒットメーカー