『哀れなるものたち』のヨルゴス・ランティモス監督が、『ミッドサマー』のアリ・アスターと『パラサイト 半地下の家族』製作陣をプロデューサーに迎え生み出した、前代未聞の誘拐サスペンス映画『ブゴニア』の日本公開が決定。2026年2月13日から全国で公開される。【動画】真っ当な会話が成り立たない犯人を相手に、どう切り抜けるのか!?衝撃展開予感させる映画『ブゴニア』本予告韓国の伝説的なカルト映画『地球を守れ！