日向坂46の上村ひなのが7日、自身のインスタグラムを更新。同期の三期生と石垣島を訪れた際の写真を公開した。【写真】「いい写真ばかり」「みんな楽しそう」日向坂46三期生が石垣島へ上村は「三期生と石垣島へ！思い出」とつづり、高橋未来虹、森本茉莉、山口陽世との旅ショットを複数投稿。自然豊かな島の写真や海での様子など、4人がリラックスして旅行を満喫する姿が収められている。三期生の仲の良さが伝わる投稿に、フ