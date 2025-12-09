草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第9話が8日に放送され、鳥飼（草なぎ）が静音（国仲涼子）の告白に衝撃を受けると、ネット上にも「怖っ」「相当な覚悟」「信じていいんか？」などの声が集まった。【写真】国仲涼子演じる編集者の静音離婚しないと決めた真琴（中村ゆり）から突然別れを告げられた鳥飼は、翌朝どうすることもで