水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系）の第10話が8日に放送され、都成（水上）がキーパーソンの居場所を突き止めて凄惨な過去が明らかになると、ネット上には「えぐすぎる」「とんでもない中学生」「ホラー映画観てますか？」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】環那（鳴海唯）は折田（染谷将太）とのつ