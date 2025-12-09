筆者の話です。東京旅行中、初めて乗った夜の山手線で、突然の運転見合わせに遭遇しました。都会の落ち着いた空気に、そっと救われた出来事です。 突然のアナウンスに戸惑う 東京旅行中の夜、山手線に乗り込んだ私は、スマホでホテル到着時刻を確認してひと息ついていました。 運よく座れたことで肩の力も抜けかけていたころ、まもなく「事故の影響で運転見合わせ中です」とアナウンスが流れ、車内の空気がぴたりと止まったの