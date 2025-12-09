６日の中山９Ｒ・葉牡丹賞（芝２０００メートル）では驚きのタイムが飛びだした。ちょうど中団に構えたサノノグレーターが鮮やかな差し切りを決め、３馬身差の快勝。マークした１分５８秒２は、昨年もレコード決着だったヴィンセンシオの記録を０秒６も更新し、さらに２歳ＪＲＡレコードも０秒３塗り替えた。過去１０年の勝ち馬の半数が、のちの重賞ウィナーへと駆け上がった出世レースでの記録だけに、素材の良さは間違いない。