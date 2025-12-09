1993年から96年にかけてテレビ朝日系で放送された人気アニメ「SLAM DUNK」の安西光義先生役で知られる声優の西村知道（にしむら・ともみち）さんが11月29日に死去していたことが8日、分かった。79歳。千葉県出身。所属事務所「アーツビジョン」が8日、公式サイトなどに文書を掲載して発表した。「訃報」として掲載された文書の全文は以下の通り。 【写真】在りし日の西村さん“三井”置鮎龍太郎もしんみり ◆