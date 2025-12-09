東北と北海道に発表されていた「津波注意報」は、9日午前6時20分に解除されました。津波注意報解除東北と北海道に発表されていた「津波注意報」は、9日午前6時20分に解除されました。8日午後11時15分に発生した青森県東方沖を震源とする地震の津波注意報は、津波が十分に減衰したため、午前6時20分に全て解除されました。若干の海面変動が観測されており、今後1日程度は継続する可能性が高いと考えられます。若干の海面変動が予想