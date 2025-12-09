北海道に侵攻したロシア軍と自衛隊が激突した釧路郊外の戦地から、九死に一生を得て脱出した安達3尉と木村3曹。駐屯地である帯広へと向う途中、仲間であるはずの自衛隊員たちに拘束されてしまう──。【続きを読む】「単刀直入に言う…」ヘリコプターから降り立った自衛隊幹部が放った“衝撃のひと言”とは第2話〈後編〉へ続く〈「単刀直入に言う…」ヘリコプターから降り立った自衛隊幹部が放った“衝撃のひと言”とは