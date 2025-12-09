もったいない。流行語大賞のノミネート締め切りがもっと遅かったらと思う。高市首相で言うなら11月以降はさらに言葉が豊作だからだ。「存立危機事態」なんかそう。さらには「そんなことより」という発言も出た。党首討論で企業・団体献金の見直しを呼びかけられた際に「そんなことより」と衆院議員の定数削減に話題を変えたのだ。【画像】「論点をずらすと維新幹部が…」税金還流疑惑を報じられた維新・藤田文武共同代表高市早苗