「世界映画の理想的なカタチがここにある」（黒沢清）「第1作にしてこの完成度」（筒井武文）「今この路線、この世界線でなければ、二度と出会えないであろう傑作」（斎藤工）……2009年に撮影され、2010年に完成した一本の映画が、15年の時を経て日本のスクリーンで上映されている。リム・カーワイ監督の長編デビュー作『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』だ。アイデンティティの揺らぎや喪失感を、悪夢的な筆致で描き出し