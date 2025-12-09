アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」として活動し、「マリチチ」を武器に各雑誌グラビアなどでも活躍する奥津マリリが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』（12月8日発売）の裏表紙に登場した。【写真】進化する“マリチチ”！ランジェリー姿の奥津マリリトップスからバストがこぼれてしまい収まりきれないたわわな“マリチチ”の弾力を、近距離で激写したカットを掲載。