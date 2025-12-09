特急「きらきら足利イルミ」が計3日間運行JR東日本は「冬の臨時列車」として、武蔵野線の西船橋駅と両毛線の足利駅を結ぶ特急「きらきら足利イルミ」を運行します。運転日は12月13日と20日、2月7日の計3日間です。【画像】これが「千葉と栃木を直結する特急」の運行時刻＆停車駅ですこの臨時列車は、日本夜景遺産「日本三大イルミネーション」にも認定されている「あしかがフラワーパーク」（栃木県足利市）のイルミネーション