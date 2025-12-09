auじぶん銀行は、2025年12月1日より「冬の1年もの特別金利キャンペーン」を実施している。 同キャンペーンでは、12月1日から2月28日の期間中に預入された1年ものの円定期預金に対して、通常金利0.40%（税引後 0.31%）に、特典として年0.65%（税引後 0.52%）を上乗せする特別金利年1.05%（税引後 0.83%）を提供する。 さらに、au・UQ mobileユーザーには、円定期預金の預入金額に対して、年