角田との攻防に苛立ちを爆発させたノリス(C)Getty Images角田も認識したレッドブルの「思惑」まさに紙一重だった。小さくない物議を醸しているのは、現地時間12月7日にヤス・マリーナ・サーキットで行われた、F1の今季最終戦となるアブダビGPでの角田裕毅（レッドブル）とランド・ノリス（マクラーレン）の攻防だ。【動画】角田裕毅は危険だった!? ノリスが「恐い」と振り返った攻防をチェック前日の公式予選でポールポジショ