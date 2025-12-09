気象庁は、9日午前6時20分に津波注意報を全て解除しました。今後もしばらく海面変動が続くと思われますので、海水浴や磯釣り等を行う際は注意してください。津波予報（若干の海面変動）が発表されている地域は、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県などです。◆気象庁からのお知らせ［海面変動の見通し］８日２３時１５分に発生した青森県東方沖を震源とする地震の津