9日午前6時20分、気象庁は津波注意報をすべて解除しました。津波注意報が解除されたのは北海道太平洋東部、北海道太平洋中部、北海道太平洋西部、青森日本海沿岸、青森太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県。大津波・津波警報・注意報が発表されている沿岸はありません。解除された沿岸では今後若干の海面変動があっても被害の心配はありません。震源地は青森県東方沖。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは7.5と