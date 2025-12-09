NHK「ばけばけ」は、明治時代の文豪・小泉八雲と妻のセツをモデルにした朝ドラだ。史実の八雲は、どういう人物だったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、過去の文献から八雲の人間性などに迫る――。1889年のラフカディオ・ハーンの写真（写真＝Gutekunst／Concerning Lafcadio Hearn, 1908／PD US／Wikimedia Commons）■女中“代わり”の「お信」との交流NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」では、県知事の娘・リヨ（北香那）