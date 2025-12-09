今日9日は、北日本を中心に日本海側では断続的に雪。太平洋側は広く晴れますが、空気カラカラ。日中の気温は昨日8日より低い所が多く、この時期らしい寒さに。万全の寒さ対策を。日本海側は北海道から北陸で雪・雨太平洋側は晴天今日9日は次第に冬型の気圧配置が緩みますが、上空には寒気の流れ込みが続くでしょう。北海道は日本海側を中心に断続的に雪が降り、ふぶく所もありそうです。東北の日本海側は雨や雨が降りやすく、局