8日夜、青森県で最大震度6強の地震があり、沿岸に津波注意報が発表されています。8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震がありました。震源の深さは54キロ、マグニチュードは7.5です。気象庁は一時、北海道と青森県、岩手県に津波警報を発表していましたが、9日午前2時45分に津波注意報に切り替えました。これまでに、八戸港とむつ小川原港で40センチの津波が観測されています。八戸市や三沢市など7市町