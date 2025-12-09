広島の羽月隆太郎内野手（２５）が８日、来年１月にソフトバンクの周東佑京内野手（２９）らと種子島で合同自主トレを行うことを明かした。昨オフは周東が手術を受けた影響もあり、参加するのは２年ぶり。３年連続盗塁王、２年連続ベストナインを獲得するなど、走攻守にわたって常勝軍団を引っ張るスターから“日本一イズム”を吸収する。日本一の俊足から全てを盗む。レギュラー奪取に燃える羽月が、来年の１月に種子島で行わ