明治から発売している原材料が乳製品のみで作られた”明治 Dear Milk”のおいしさを楽しめる”何も足さない？カフェ”が期間限定でオープン!ミルクアイスクリームとホットドリンクがこたつ空間で楽しめる体験型のイベント。2025年12月1日(月)～4日（木）に二子玉川ライズ ガレリアにて開催されました♪ 乳製品のみで作られた明治 Dear Milk ミルク本来の味わいを引き立たせるために、余計なモノは一切入れず