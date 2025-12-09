ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が、俳優・土屋太鳳（３０）の主演映画「マッチングＴＲＵＥＬＯＶＥ」（来年公開）に出演することが８日、分かった。昨年２月に公開された「マッチング」の続編。前作はマッチングアプリでの出会いの裏に仕掛けられた恐怖を描き、公開から邦画実写映画で２週連続Ｎｏ．１、興収９・７億円、動員６７万人超と、オリジナル作品では異例のヒットとなった。佐久間は「ついに念願の続編