本記事は、マネックス証券株式会社が2025年12月5日に公開したレポートを転載したものです。本記事のポイント〇コーポレートガバナンス・コードの改定で稼ぐ力の強化がさらに意識される〇PERの推移からの考察…日本株の評価が単純に高まったのではないか〇米国相場は景気不安で調整面はあるものの、利下げの下支えで上昇を予想〇円高リスクが実現する可能性は高くないと考える理由結論からいうと、2026年の日本株相場は上昇し、年末