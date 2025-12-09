西日本政経懇話会12月例会は16日正午から福岡県久留米市東櫛原町のホテルマリターレ創世久留米で開催します。経営エッセイスト、立教大大学院特任教授の藻谷ゆかり氏が「人口減に立ち向かう地域活性化策（仮）」と題して講演します。西日本政経懇話会は年会費7万2000円（昼食代含む。代理出席可。お試し料金8000円1回限り）。問い合わせは同会事務局＝092（711）5131。